Trafikte büyük denetim: Servisler ve araçlar mercek altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak - 6 Şubat 2025 tarihleri arasında okul servislerine yönelik yapılan denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 111 bin 476 okul servisi denetlenirken 12 bin 928 servis aracı ve sürücüsüne işlem yapıldı.

2024 yılında okul servis araçları 1.674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı. Yerlikaya, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmesi için denetimlerin daha da sıkılaştırıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, servis şoförlerine çağrıda bulunarak, “Sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz. Lütfen trafik kurallarına uyalım.” ifadelerini kullandı.

TRAFİK DENETİMLERİNDE REKOR SAYILAR

30 Ocak - 6 Şubat 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekipleri, genel trafik denetimlerinde de yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan kontrollerde 3 milyon 145 bin 753 araç denetlendi. 487 bin 127 sürücüye ise çeşitli ihlallerden işlem yapıldı

Öne çıkan ihlaller ise şöyle sıralandı:

-Hız sınırını aşan 138 bin 335 sürücüye ceza kesildi.

-Periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 496 araca işlem yapıldı.

-Emniyet kemeri takmayan 25 bin 701 sürücüye ceza kesildi.

-Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 kişi tespit edildi.

-Zorunlu trafik sigortası olmayan 7 bin 986 araca işlem yapıldı.

-Mevzuata aykırı şekilde çakar lamba kullanan 48 sürücüye ceza uygulandı.

Yerlikaya, trafik kazalarının önüne geçmek için denetimlerin hız kesmeden süreceğini vurgularken, vatandaşlara da şu uyarıda bulundu: “Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar, sizi sevdiklerinize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil.”