Malatya'da yolcu minibüsü kazası: 8 kişi yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
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Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından minibüsteki 8 yolcu yaralanırken, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastanelere taşıdı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.