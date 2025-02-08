Ege’de deprem fırtınası! AFAD'dan kritik toplantı

AFAD tarafından düzenlenen risk değerlendirme toplantısında, Ege Denizi’nde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili önemli veriler paylaşıldı. Bölgede, 3’ün üzerinde büyüklüğe sahip 761 depremin kaydedildiği ve en büyük depremin 5,2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Yetkililer, devam eden sismik hareketliliğin az da olsa bir volkanik aktiviteye yol açma ihtimali taşıdığını belirtti. Olası bir patlama durumunda volkandan çıkan kül bulutlarının rüzgârla taşınabileceği veya tsunami oluşabileceği ifade edildi.

Olası risklere karşı AFAD, bilim insanlarından oluşan bir kurul oluşturdu ve önlemleri hızlandırdı. İzmir, Aydın ve Muğla’da halkı olası tsunami ve acil durumlarda hızla bilgilendirmek için mobil siren sistemleri devreye alındı. Ayrıca, bu kentlerde 10 Şubat itibarıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Bunun yanı sıra Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun AFAD müdürlüklerine ek personel ve donanım takviyesi yapıldığı duyuruldu.

Kandilli ve AFAD’ın Afet Yönetim Sistemleri entegre edilerek olası bir tsunami durumunda uyarıların doğrudan bölge halkına ve yetkililere ulaştırılması sağlandı.

Öte yandan, volkanik hareketlilik ihtimaline karşı günlük analiz raporları hazırlanarak volkanik gaz ve külün hareket yönü takip edilecek. Yetkililer, vatandaşları gelişmeleri AFAD’ın resmi duyurularından takip etmeleri konusunda uyardı.