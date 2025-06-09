Trafikte hakaret etti: Cezası hastaneye çocuk parkı kurmak oldu!

Erzurum’un Çat Yolu üzerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, kadın sürücü olan hemşireye hakaret eden kişi hakkında “alenen hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya, uzlaştırma kapsamında değerlendirilmek üzere Uzlaştırma Bürosu’na yönlendirildi.

HEMŞİRENİN KOŞULU: ONKOLOJİ SERVİSİNE OYUN ALANI

Uzlaştırma sürecinde görevli uzlaştırmacı, hemşirenin şikayetinden vazgeçme karşılığında çalıştığı Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ne oyun alanı kurulması talebini şüpheliye iletti. Başlangıçta uzlaşmaya sıcak bakmayan şüpheli, çocukların yaşadığı zorlukları öğrenince kararını değiştirerek öneriyi kabul etti.

Böylece, dava mahkemeye taşınmadan çözülmüş oldu. Şüpheli, manevi edim olarak parkın yapımını üstlenirken, çocuk hastaların tedavi süreçlerinde yüzlerini güldürecek bir alan oluşturulmuş oldu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, örnek teşkil eden bu uzlaşma süreciyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Trafikte yaşanan olay neticesinde buraya çocuklar için bir oyun alanı kazandırıldı. Bu çok kıymetli bir şey. Hem çocuklarımızın mutluluğu hem de tarafların barışçıl şekilde sorunlarını çözmeleri açısından önemli. Bu tür manevi edimlerin artmasını arzuluyoruz.” Aydemir ayrıca, uzlaşma müessesesinin adliyelerin iş yükünü azaltmakla kalmayıp, toplumsal farkındalığı artırdığını da vurguladı.

“DOSYA TAKİPSİZLİKLE KAPANDI”

Uzlaştırma Bürosu Savcısı Duygu Silahşör Kısa, olayın başlangıcında şüphelinin öfkeyle hareket ettiğini ve uzlaşmaya yanaşmadığını belirtti. Ancak uzlaştırmacının yönlendirmesiyle şüpheli tarafın manevi katkıda bulunmayı kabul ettiğini ifade eden Kısa: “Yaklaşık 20 gün süren görüşmeler sonunda oyun alanı kuruldu. Dosyamız da uzlaşma ile sonuçlandı ve takipsizlik kararı verildi.”

Kısa ayrıca, dosyanın toplumda onarıcı adaletin etkin şekilde uygulanmasının güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Uzlaştırmacı Sinan Uçan, tarafların başlangıçta uzlaşmaya sıcak bakmadığını ancak süreci sabırla yürüttüğünü belirtti. Hemşirenin çocuklara fayda sağlayacak bir çözüm önerisi getirmesiyle sürecin yön değiştirdiğini belirten Uçan: “Şüpheliye çocukların tedavi sürecini, hastanede nasıl zorluklar yaşadıklarını anlattım. Böylece empati kurdu ve oyun alanı fikrini kabul etti. Sonuçta hem yargı süreci yük olmadan kapandı hem de çocuklar için faydalı bir alan oluşturulmuş oldu.”