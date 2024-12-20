Trafikteki taşıt sayısı 31 milyon 67 bin 698 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyuna açıkladı.

Buna göre, kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 artarak 188 bin 966'ya yükseldi. Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 61 artışla 4 bin 444'e çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, kasımda 184 bin 522 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 38,9'unu motosiklet, yüzde 10,3'ünü kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 51,8, kamyonette yüzde 14,1, otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 5,8, traktörde yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 31,1, otobüste yüzde 5,5 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların kasımda yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 35,8, kamyonette yüzde 18,7, motosiklette yüzde 8,9 artış görülürken traktörde yüzde 17,5, kamyonda yüzde 17,1, otobüste yüzde 8,1 ve otomobilde yüzde 1,3 azalış kayıtlara geçti.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 31 MİLYON OLDU

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 28 milyon 545 bin 316'dan 31 milyon 67 bin 698'e yükseldi.

Bu dönemde trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Söz konusu ayda devri yapılan 917 bin 715 taşıtın yüzde 68,7'si otomobil, yüzde 15,4'ü kamyonet, yüzde 8,2'si motosiklet, yüzde 3,2'si traktör, yüzde 2,1'i kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Kasımda 84 bin 846 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,3'ü Renault, yüzde 8,3'ü Volkswagen, yüzde 7,4'ü Hyundai, yüzde 7,1'i Fiat, yüzde 5,3'ü Peugeot, yüzde 5,2'si Skoda, yüzde 5,1'i Toyota, yüzde 4,6'sı Opel, yüzde 4,1'i BMW, yüzde 3,9'u Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Citroen, yüzde 3'ü Nissan, yüzde 2,8'i Seat, yüzde 2,5'i Kia, yüzde 2,3'ü Dacia, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Ford, yüzde 2,1'i Chery, yüzde 1,5'i Honda, yüzde 1,3'ü Cupra ve yüzde 12,5'i diğer markalar oldu.

OCAK-KASIM DÖNEMİ

Ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,9 artarak 2 milyon 359 bin 823'e çıkarken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 12,2 artışla 31 bin 250'ye yükseldi. Böylece ocak-kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 328 bin 573 yükseliş gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 906 bin 77 otomobilin yüzde 61,9'unun benzinli, yüzde 15,8'inin hibrit, yüzde 11,7'sinin dizel, yüzde 9,5'inin elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 122 bin 636 otomobilin ise yüzde 34,3'ünün dizel, yüzde 32'sinin LPG'li, yüzde 30,1'inin benzinli, yüzde 2,3'ünün hibrit ve yüzde 1'inin elektrikli olduğu tespit edildi. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,9'unun 1300 ve altı, yüzde 22,4'ünün 1401-1500, yüzde 15,7'sinin 1301-1400, yüzde 12,5'inin 1501-1600, yüzde 6,4'ünün 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,6'sının gri, yüzde 26,1'inin beyaz, yüzde 13'ünün siyah, yüzde 11,2'sinin mavi, yüzde 5,7'sinin kırmızı, yüzde 3'ünün yeşil, yüzde 0,8'inin turuncu, yüzde 0,8'inin sarı, yüzde 0,5'inin kahverengi ve yüzde 0,4'ünün diğer renklerde olduğu belirlendi.