Trajik kaza: Traktörden düşen adam hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken traktörden düşen Mustafa Akça, yaşamını yitirdi.
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Olay, A.D.A. idaresindeki 45 AAT 013 plakalı traktörün hareket halindeyken meydana geldi. Traktörden düşen Mustafa Akça için ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Akça'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından olay yerine gelen Akça'nın ailesi, acı haberle sarsıldı ve gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı