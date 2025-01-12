Tren yolunda acı olay: 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, Üçüncü Sanayi Sitesi Bit Pazarı yakınında meydana gelen kazada, İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, tren yolundan geçmeye çalışan Deniz Şahin’e (44) çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şahin’e müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen Şahin kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle İzmir-Denizli hattındaki tren seferleri yaklaşık iki saat durduruldu. Cenazenin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Deniz Şahin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.