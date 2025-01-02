Traktör kontrolden çıktı, sürücü can verdi

Olay, Kuzuluk Mahallesi Kızılcık Yolu mevkisinde meydana geldi. Yaşar G. (61) idaresindeki 54 PB 427 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Yaşar G.'nin cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.