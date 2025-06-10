Trakya sınır kapılarında bayram mesaisi: Beş günde 228 bin yolcu geçti!

Kurban Bayramı tatili süresince Trakya’daki sınır kapıları büyük bir hareketliliğe sahne oldu. Edirne ve Kırklareli’nde yer alan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarından 5-9 Haziran tarihleri arasında toplam 228 bin 233 yolcu geçiş yaptı. Bu süre zarfında 58 bin 508 araç da yurtdışı seyahatini gerçekleştirdi.

KAPIKULE YİNE ZİRVEDE

Her bayram tatilinde olduğu gibi bu yıl da en yoğun geçişin yaşandığı nokta Kapıkule Sınır Kapısı oldu. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en büyük gümrük kapısı olan Kapıkule, hem gurbetçi vatandaşların hem de yabancı turistlerin geçiş güzergâhı olarak dikkat çekti.

Sınır kapılarında artan yolcu ve araç trafiğine karşı alınan tedbirler sayesinde geçişlerde ciddi bir sorun yaşanmadı. Gümrük ve güvenlik birimleri koordineli çalışarak bekleme sürelerini minimize etti. Araç yoğunluğunun özellikle sabah ve akşam saatlerinde arttığı gözlemlense de, geçişler kontrollü şekilde sürdürüldü.

Gümrük ve pasaport kontrol noktalarında görev yapan güvenlik birimleri bayram boyunca mesai yaptı. Yolcu trafiğindeki artış nedeniyle sınır kapılarında ek personel görevlendirilirken, gümrük işlemleri hızlandırıldı.