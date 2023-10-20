Türkiye'nin önde gelen E ticaret satış platformu olan Trendyol, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İsrail'in Filistinlilere yönelik yaptığım soykırım devam ederken Trendyol'un Filistinli ürünleri satıştan kaldırdığı iddia edildi. Bu olay intihale eden olurken Trendyol'dan resmi ve kurumsal açıklama geldi.

Trendyol Filistin Kısıtlama İddialarını Yalanladı!

"Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.

"TEKNİK EKİPLERİMİZ KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ"

Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.

"GAZZE HALKI İÇİN MİLLETİMİZ İLE BİRLİKTE YAS TUTUYORUZ"

Türkiye'nin Trendyol'u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."