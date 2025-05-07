TRT’den Aybüke Pusat açıklaması: “Siyasi görüşe değil, kurumsal itibara bakarız”

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Teşkilat dizisinden ayrılan oyuncu Aybüke Pusat’la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pusat’ın boykot çağrısına destek verdiğini belirten Sobacı, “TRT’nin kurumsal itibarı her şeyin üzerindedir” dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TRT’den Aybüke Pusat açıklaması: “Siyasi görüşe değil, kurumsal itibara bakarız”
Yayınlanma:

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TRT Genel Müdürlüğü’nün 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve hesaplarını görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıya başkanlık eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, oturumun açılışında kurumun mali tablolarına odaklanırken, toplantının en dikkat çeken anı TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın açıklamaları oldu.

TRT projelerinden “Teşkilat” dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat’ın ayrılığı, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle diziden çıkarıldığı öne sürülen Pusat hakkında konuşan Sobacı, iddiaları net bir şekilde yanıtlayarak, “TRT’de hiçbir oyuncunun siyasi görüşüne, sosyal çevresine ya da geçmişine bakılmaz. Eğer bakılsaydı, Aybüke Pusat en başta TRT projelerinde yer almazdı. İthamları tersten, mefhum-u muhalif şeklinde değerlendirirsek, Aybüke'nin TRT'nin kapısından bile içeri girmemesi gerekirdi. Ancak kendisi, TRT’nin de dahil edildiği bir boykot çağrısına destek verdi. İşveren olarak, 'TRT’yi izleme, boykot et' diyen bir kişiyle çalışmamak TRT’nin en doğal hakkıdır. Nasıl ki bir kişiyi istihdam etmek kurumun hakkıysa, iş ilişkisini sonlandırmak da aynı şekilde doğaldır. Çünkü TRT’nin kurumsal itibarı ve marka değeri her şeyin üzerindedir. Bu konuyu siyasi bir malzeme hâline getirmenin gereği yoktur.” ifadelerini kullandı.

CHP’de iki farklı çizgi mi var? Sevigen: Biri ılımlı, diğeri kutuplaşmacıCHP’de iki farklı çizgi mi var? Sevigen: Biri ılımlı, diğeri kutuplaşmacıSiyaset
trt Aybüke Pusat
Günün Manşetleri
Hindistan – Pakistan gerilimi büyüyor
İzmir’de belediye emekçileri sokakta
Savcılık ‘otobüs silah sayılır’ dedi
Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak!
"Darende esnafına yapılan haksızlığa son verilsin"
Türk bankaları yaptırımlarda aşırı itaatkâr
568 siber suç şüphelisi gözaltında
Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak
"Gladyo mesaide, PKK'nın silah bırakması hedefte"
3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti
Çok Okunanlar
Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak!
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Dananın kuyruğu kopacak!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Dananın kuyruğu kopacak!"
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak?