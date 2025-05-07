TRT’den Aybüke Pusat açıklaması: “Siyasi görüşe değil, kurumsal itibara bakarız”

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TRT Genel Müdürlüğü’nün 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve hesaplarını görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıya başkanlık eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, oturumun açılışında kurumun mali tablolarına odaklanırken, toplantının en dikkat çeken anı TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın açıklamaları oldu.

TRT projelerinden “Teşkilat” dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat’ın ayrılığı, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle diziden çıkarıldığı öne sürülen Pusat hakkında konuşan Sobacı, iddiaları net bir şekilde yanıtlayarak, “TRT’de hiçbir oyuncunun siyasi görüşüne, sosyal çevresine ya da geçmişine bakılmaz. Eğer bakılsaydı, Aybüke Pusat en başta TRT projelerinde yer almazdı. İthamları tersten, mefhum-u muhalif şeklinde değerlendirirsek, Aybüke'nin TRT'nin kapısından bile içeri girmemesi gerekirdi. Ancak kendisi, TRT’nin de dahil edildiği bir boykot çağrısına destek verdi. İşveren olarak, 'TRT’yi izleme, boykot et' diyen bir kişiyle çalışmamak TRT’nin en doğal hakkıdır. Nasıl ki bir kişiyi istihdam etmek kurumun hakkıysa, iş ilişkisini sonlandırmak da aynı şekilde doğaldır. Çünkü TRT’nin kurumsal itibarı ve marka değeri her şeyin üzerindedir. Bu konuyu siyasi bir malzeme hâline getirmenin gereği yoktur.” ifadelerini kullandı.