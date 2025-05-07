CHP’de iki farklı çizgi mi var? Sevigen: Biri ılımlı, diğeri kutuplaşmacı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı saldırı sonrası yaptığı açıklamalar siyasetin gündemine oturdu. İlk açıklamasında sağduyu çağrısı yapan Özel, ikinci açıklamasında ise sert bir üslup kullanarak saldırının arkasında iktidarın olduğunu ima etti.

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CHP’de iki farklı çizgi mi var? Sevigen: Biri ılımlı, diğeri kutuplaşmacı
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Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’e göre bu tutum değişikliği partideki iç güç dengeleriyle ilgili.

“İki farklı Özgür Özel gördük. Benim tercihim, ilk konuşmayı yapan Özgür Özel’dir. İkincisi değil.”
CNN Türk’te konuşan Sevigen, CHP içinde kutuplaşmayı savunan ve buna karşı çıkan iki grup olduğunu söyledi. Ona göre Ekrem İmamoğlu’na yakın olan grup, gerginliği fırsata çevirmek istiyor.

“Parti içinde bir kesim, gerilimle siyaseti domine edebileceğine inanıyor. Oysa Özgür Bey’in ilk açıklaması partinin ılımlı kanadının sesi gibiydi. Kendine güvenen, programına inanan, kutuplaşmadan uzak bir yaklaşım sergiledi.”

Özel'in ilk açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri tarafından da olumlu karşılandı. Sevigen’e göre bu dil, partiyi büyüten bir dil oldu.

“İlk açıklaması çok yerindeydi. Saldırıyı siyasete yapılmış bir müdahale olarak yorumladı. Hükümeti suçlamadı. Cumhurbaşkanı'nın arayıp geçmiş olsun dilemesi de doğru bir adımdı. Bu ortak duruş Türkiye'yi rahatlatırdı.”

Ancak Özel’in ikinci açıklaması, iktidarı doğrudan hedef alarak tansiyonu yeniden yükseltti. Sevigen, bu söylemin bazı çevrelerin etkisiyle şekillendiğini düşünüyor.

“Bu ikinci açıklamanın arkasında, gerginlikten kazanç bekleyen bir grup var. Ama Özgür Bey’in ilk duruşu onu gerçek bir lider yaptı. Türkiye’nin sorumluluğunu taşıyan bir portre çizdi. Ne var ki bazıları hemen müdahale etti: ‘Bu kadar yumuşak olma!’ dediler.”

Sevigen, Türkiye’de kutuplaşmanın kimseye fayda sağlamayacağını, siyasetçilerin dilini yumuşatması gerektiğini vurguladı.

“Açıklamalar sağduyulu ve bilgiye dayanmalı. Emniyet ve istihbarat raporları olmadan sert çıkışlar yapılması Türkiye’ye zarar verir. Hem muhalefete hem de iktidara sesleniyorum: Dilinizi yumuşatın. Bu ülkenin daha fazla gerilime tahammülü yok.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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