Erdoğan’dan enerji mesajı: Artık bu mesele teknik değil, millî güvenlik konusu

Türkiye, yenilenebilir enerji üretiminde kritik bir eşiği aştı. Rüzgâr ve güneşten elde edilen elektrik, ülke genelindeki tüm hanelerin yıllık ihtiyacını karşılar seviyeye ulaştı. Hedef ise 2035 yılına kadar bu kapasiteyi 120 bin megavata çıkarmak.

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Erdoğan’dan enerji mesajı: Artık bu mesele teknik değil, millî güvenlik konusu
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Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji güvenliğinin artık teknik değil, millî bir mesele olduğunun altını çizdi.

“Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.”
“Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği sadece teknik konular değil, doğrudan millî güvenliğe dair meseleler olarak görülüyor.”

Erdoğan, Karadeniz ve Gabar’daki enerji keşifleriyle Türkiye'nin kaderinin değiştiğini belirterek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye’yi farklı bir enerji ligine taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin enerji koridorlarının kesiştiği bir merkez hâline geldiğini söyledi.

“Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya dünyanın birçok bölgesinde tırmanan gerilimleri enerji yarışından bağımsız düşünemeyiz. Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören zihniyet değişmedi, değişmeyecek.”

Törende söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise açılışı yapılan rüzgâr ve güneş santrallerinin toplamda 6 bin 818 megavatlık kurulu güce sahip olduğunu belirtti.

“Son 23 yılda sıfırdan başlayarak rüzgâr ve güneşte 35 bin megavatın üzerine çıktık. Artık güneş ve rüzgârla Türkiye'deki tüm hanelerin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz.”
Bakan Bayraktar, 2035 hedefinin ise 120 bin megavat olduğunu vurguladı.

Törende; Bursa, Kütahya, Sakarya, Çanakkale ve Şanlıurfa illerinde tamamlanan yenilenebilir enerji tesislerinin resmi açılışları da yapıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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