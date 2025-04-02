TRT’den Boran Kuzum kararı: "Bir Ruh Macerası" dizisinden çıkarıldı!

Kararın, oyuncunun sosyal medyada yaptığı boykot çağrısına destek vermesi ve Aybüke Pusat’a yönelik açıklamaları nedeniyle alındığı öğrenildi.

Yapımcılığını Harmonie Yapım’ın, yönetmenliğini ise Osman Nail Doğan’ın üstlendiği "Bir Ruh Macerası", 10 bölümlük bir dizi olarak planlanmıştı. Boran Kuzum, Türk sinemasının önemli isimlerinden Atıf Yılmaz’ı canlandırmaya hazırlanıyordu.

Başrollerini Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz ve Saadet Işıl Aksoy gibi isimlerin paylaştığı dizinin çekimlerine sayılı günler kala Kuzum’un projeden çıkarıldığı bildirildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dizinin yedi bölümünde yer alması beklenen Kuzum’a, "gündem nedeniyle kendisiyle çalışılamayacağı" iletildi.

Boran Kuzum, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından boykot çağrısına destek veren bir paylaşım yapmış, daha sonra bu paylaşımı kaldırmıştı. Ayrıca, aynı nedenle TRT’nin "Teşkilat" dizisinden çıkarıldığı iddia edilen Aybüke Pusat’a da destek verdiği biliniyor.

TRT kaynaklarına göre, oyuncunun son dönemde yaptığı paylaşımların kurumun yayın politikasıyla örtüşmediği gerekçesiyle diziden çıkarılma kararı alındı.