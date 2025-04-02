Ticaret Bakanı Bolat Ulusal Kanal'a konuştu: "Vatandaş esnafına sahip çıktı, boykot başarısız oldu"

Boykotun, CHP'nin yüksek oy aldığı bazı bölgelerde kısmen etkili olduğunu belirten Bolat, ancak genel anlamda halkın bu çağrıya rağbet göstermediğini ve hatta birçok kişinin alışverişini öne çektiğini vurguladı.

Bayram sonrası genellikle alışveriş hareketliliğinin azaldığını söyleyen Bolat, bugün vatandaşların normalden daha fazla alışveriş yaptığını ve ekonomiye destek verdiğini belirtti.

"Halk esnafıyla, istihdamla ve üretimle dayanışma gösterdi"

Halkın ekonomik dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz, ekonomiyi ve ticareti durdurma çağrısı yapanları dikkate almadı. Esnafına sahip çıktı, alışverişlerini öne çekti ve ekonomiye destek verdi. Halkımız bu boykotun amacını fark etti ve adeta boykotçuları boykot etti."

9 günlük bayram tatili nedeniyle büyükşehirlerde sakinlik yaşandığını belirten Bolat, ancak lüks semtlerde boykotun kısmen etkili olduğunu, genel anlamda ise başarısız kaldığını söyledi.

Ticaret Bakanı, halkın ekonomiye, üretime ve istihdama sahip çıktığını vurgulayarak 2 Nisan’ın ekonomik dayanışmanın simgesi haline geldiğini ifade etti.