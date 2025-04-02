“Sahnede gebermiş” dedi: Çatalca Müftüsü hakkında yasal süreç başladı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ı hedef alan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
“Sahnede gebermiş” dedi: Çatalca Müftüsü hakkında yasal süreç başladı
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Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde verdiği konserde sahnede fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sanatçının vefatının ardından pek çok kişi taziye mesajı paylaşırken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun tepki çeken sözleri gündeme oturdu.

Müftü Mehmetalioğlu, Konak’ın geçmişte Diyanet’e yönelik eleştirilerinin yer aldığı bir görseli paylaşarak “Sahnede gebermiş” ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında ise “Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet” sözlerine yer verdi.

Bu ifadelerin ardından Mehmetalioğlu’na tepki yağdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, sanatçının ölümünün ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ve eski Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AKP’li eski Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında, ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından suç duyurusunda bulundum. Ayrıca, Ekici’nin CHP’lilere ‘şizofren’ demesi nedeniyle ek bir başvuru daha yaptım. Yargıya hesap verecekler. Vermeseler bile bu sözler tarihe not düşülecek.” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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