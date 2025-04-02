Hatay’da sahilde korkunç olay: Astsubay ve kız arkadaşı ölü bulundu

Dörtyol’un Yeşilköy Mahallesi sahilinde dün silah seslerini duyan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan iki kişiyi fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, cansız bedenlerin 29 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Erzin Tozan ve 24 yaşındaki Betül Avan’a ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. İlk bulgular, Tozan’ın beylik tabancasıyla önce Avan’ı vurduğunu, ardından yaşamına son verdiğini gösteriyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.