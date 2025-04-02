Altın rekor seviyeye yaklaşıyor: Kilogram fiyatı yükseldi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü 3 milyon 861 bin TL seviyesinde tamamladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın rekor seviyeye yaklaşıyor: Kilogram fiyatı yükseldi!
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Günün en düşük 3 milyon 800 bin TL, en yüksek ise 3 milyon 870 bin TL seviyesini gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %1,7 oranında artış kaydederek 3 milyon 861 bin TL'ye yükseldi. Cuma günü altının kilogram fiyatı 3 milyon 795 bin TL olarak kaydedilmişti.

İŞLEM HACMİ 1,5 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

KMKTP’de altın piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 506 milyon 187 bin 940 TL, işlem miktarı ise 392,03 kilogram olarak gerçekleşti.
Kıymetli metallerin toplam işlem hacmi ise 1 milyar 697 milyon 375 bin 521 TL oldu.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şu şekilde sıralandı:

Uğuras Kıymetli Madenler
Altınbaş Kıymetli Madenler
Nil Kıymetli Madenler
Vakıf Katılım Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası

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