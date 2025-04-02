Araç sahiplerinin dikkatine! Benzine zam iptal edildi!

Bayram öncesindeki hafta benzin ve motorin fiyatlarına yapılan zamların ardından, şu an için yeni bir fiyat değişikliği gündemde görünmüyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46,53 TL

Motorin litre fiyatı: 46.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.38 TL

Motorin litre fiyatı: 46.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,08 TL

Motorin litre fiyatı: 47.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,45 TL

Motorin litre fiyatı: 47.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Fiyatlar sabit kalırken, akaryakıtla ilgili herhangi bir zam ya da indirim haberi şimdilik ufukta görünmüyor.