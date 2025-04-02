Araç sahiplerinin dikkatine! Benzine zam iptal edildi!

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Araç sahiplerinin dikkatine! Benzine zam iptal edildi!
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Bayram öncesindeki hafta benzin ve motorin fiyatlarına yapılan zamların ardından, şu an için yeni bir fiyat değişikliği gündemde görünmüyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46,53 TL

Motorin litre fiyatı: 46.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.38 TL

Motorin litre fiyatı: 46.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,08 TL

Motorin litre fiyatı: 47.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,45 TL

Motorin litre fiyatı: 47.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Fiyatlar sabit kalırken, akaryakıtla ilgili herhangi bir zam ya da indirim haberi şimdilik ufukta görünmüyor.

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