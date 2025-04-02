Araç sahiplerinin dikkatine! Benzine zam iptal edildi!
Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
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Bayram öncesindeki hafta benzin ve motorin fiyatlarına yapılan zamların ardından, şu an için yeni bir fiyat değişikliği gündemde görünmüyor.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46,53 TL
Motorin litre fiyatı: 46.41 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.38 TL
Motorin litre fiyatı: 46.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47,08 TL
Motorin litre fiyatı: 47.14 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47,45 TL
Motorin litre fiyatı: 47.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL
Fiyatlar sabit kalırken, akaryakıtla ilgili herhangi bir zam ya da indirim haberi şimdilik ufukta görünmüyor.