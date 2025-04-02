CHP’nin çağrısı yankı bulmadı: Tüketim boykotu etkisiz kaldı

CHP'nin çağrısıyla başlayan tüketim boykotu, 1 günlük eylemle sınırlı kaldı. Ekonomistler, küçük esnaf ve yerli üreticileri hedef alan bu tür boykotların ekonomik açıdan etkili olmayacağını belirtti.

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CHP’nin çağrısı yankı bulmadı: Tüketim boykotu etkisiz kaldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykotu desteklediklerini belirterek, “Bugün yapılan boykotu sonuna kadar destekliyoruz” dedi. Öte yandan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bu çağrıyı eleştirerek, “Akılsızca bir şey, siz ne yapmak istiyorsunuz? Türkiye ekonomisini mi baltalamak istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

CHP'nin öncülük ettiği boykot, bazı bölgelerde esnafın kepenk açmamasına neden oldu. Ancak, boykot çağrısının geniş çapta karşılık bulmadığı görüldü. Vatandaşların büyük çoğunluğu, geçim kaygısının siyaset tartışmalarının önüne geçtiğini ifade etti.

Bir vatandaş ise, “İnsanlar siyasetten çok ekmek parası peşinde” diyerek boykotun etkisiz kaldığını belirtti.

Bazı vatandaşlar ise boykota tepki göstererek özellikle alışveriş yapmaya çıktıklarını söyledi. “Onların boykotunu biz de boykot ediyoruz. Yanlış şeyler yapıyorlar, ülkemizin değerlerini yok ediyorlar” ifadeleriyle bu tür eylemleri desteklemediklerini dile getirdiler.

Ekonomistler, boykotun yerli üreticilere zarar verdiğini ve ekonomik anlamda büyük bir etkisinin olmayacağını vurguladı. Hakan Topkurulu, bu durumu “Tamamen bir çaresizliğin ve ne yapacağını bilememenin boykotu” şeklinde değerlendirdi.

Ekonomi uzmanı Nazlı Sarp, “Genel anlamda üretimi ve istihdamı, özellikle yerli üretimi etkileyen boykotların ekonomiye zarar vereceğini söyleyebilirim. Bu ülke hepimizin. Ekonomik kriz çıktığında hem üretenler hem de tüketenler zarar görür” dedi.

Boykotun yerel üreticileri nasıl etkilediğine dair bir örnek veren bir ekonomist, “Süt günlük üretiliyor değil mi? Köylü o gün sütünü satamazsa elinde kalır, yemini alamaz, ailesinin ihtiyaçlarını gideremez. Tüketim boykotunun ne kadar hatalı olduğunu gösteren en basit örnek bu” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, ekonomistler günlük tüketim boykotlarının ülke ekonomisi üzerinde büyük bir etki yaratmayacağını ancak yerli üreticileri olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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