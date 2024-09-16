Trump’a yönelik suikast girişimi zanlısı mahkemede: İki ayrı suçlama

Trump’a yönelik saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh, bugün hakim karşısına çıkarıldı ve "ateşli silah bulundurma" ile "seri numarası silinmiş ateşli silah taşıma" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Florida’daki federal mahkemeye zincirlenmiş bir şekilde mavi tulumla getirilen Routh, duruşmada federal silah yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakim sorularını yanıtladı. Routh'un geçmişte de farklı suçlardan hüküm giydiği öğrenildi ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Florida Valisi Ron DeSantis, Trump'a yönelik ikinci kez "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayla ilgili ayrı bir soruşturma başlatacağını duyurdu. DeSantis, yaptığı açıklamada, "Federal hükümetin sürece dahil olduğunu biliyoruz ancak eyalet yasalarının defalarca çiğnendiğine inanıyoruz. Gerçeklerin tam anlamıyla ortaya çıkarılmasını sağlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Trump, Florida’da bulunduğu golf sahası yakınlarında silah sesleri duyulmuş ve kısa bir süre sonra güvenli olduğu açıklanmıştı. İletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump güvende. Şu anda başka bilgi veremiyoruz." şeklinde açıklama yapmıştı. Trump Jr. ise X hesabından yaptığı paylaşımda, olay yerinde bir AK-47 silahı bulunduğunu ve şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Olay sonrası, bir Gizli Servis ajanının, Trump golf oynarken şüpheliye ateş açtığı öğrenildi. Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada, "Asla pes etmeyeceğim. Silah sesleri duyuldu ama söylentiler yayılmadan önce şunu belirtmek isterim: Güvendeyim." mesajını paylaşmıştı. FBI, Trump’a yönelik suikast girişimi iddiasını araştırdığını duyurdu. Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’daki bir mitingde benzer bir saldırıdan yara alarak kurtulmuştu. Başkan Joe Biden ise suikast girişimi sonrası Gizli Servis’e daha fazla destek sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.