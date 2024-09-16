Trump’a yönelik suikast girişimi zanlısı mahkemede: İki ayrı suçlama

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik bir "suikast girişimi" iddiasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. Zanlıya, federal silah yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki ayrı suçlama yöneltildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trump’a yönelik suikast girişimi zanlısı mahkemede: İki ayrı suçlama
Yayınlanma:

Trump’a yönelik saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh, bugün hakim karşısına çıkarıldı ve "ateşli silah bulundurma" ile "seri numarası silinmiş ateşli silah taşıma" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Florida’daki federal mahkemeye zincirlenmiş bir şekilde mavi tulumla getirilen Routh, duruşmada federal silah yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakim sorularını yanıtladı. Routh'un geçmişte de farklı suçlardan hüküm giydiği öğrenildi ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Florida Valisi Ron DeSantis, Trump'a yönelik ikinci kez "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayla ilgili ayrı bir soruşturma başlatacağını duyurdu. DeSantis, yaptığı açıklamada, "Federal hükümetin sürece dahil olduğunu biliyoruz ancak eyalet yasalarının defalarca çiğnendiğine inanıyoruz. Gerçeklerin tam anlamıyla ortaya çıkarılmasını sağlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Trump, Florida’da bulunduğu golf sahası yakınlarında silah sesleri duyulmuş ve kısa bir süre sonra güvenli olduğu açıklanmıştı. İletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump güvende. Şu anda başka bilgi veremiyoruz." şeklinde açıklama yapmıştı. Trump Jr. ise X hesabından yaptığı paylaşımda, olay yerinde bir AK-47 silahı bulunduğunu ve şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Olay sonrası, bir Gizli Servis ajanının, Trump golf oynarken şüpheliye ateş açtığı öğrenildi. Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada, "Asla pes etmeyeceğim. Silah sesleri duyuldu ama söylentiler yayılmadan önce şunu belirtmek isterim: Güvendeyim." mesajını paylaşmıştı. FBI, Trump’a yönelik suikast girişimi iddiasını araştırdığını duyurdu. Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’daki bir mitingde benzer bir saldırıdan yara alarak kurtulmuştu. Başkan Joe Biden ise suikast girişimi sonrası Gizli Servis’e daha fazla destek sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

donald trump amerika
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
Van sınırında uyuşturucuya büyük darbe
Büyük Aile Buluşması Amerika'nın Sesi'ni rahatsız etti
"Vatan Partisi yükselen çağdaş dünyanın Türkiye'deki tek temsilcisi"
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı
Ücretli çalışan sayısında artış
İstanbul'da yağış etkili oldu
24 şehirde Siberağ-7 operasyonları
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Fransa'da festivalde PKK propagandası
Çok Okunanlar
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış
Baro Başkanı Gürcün Sıla Bebek'e dair kan donduran detayları açıkladı: "Kapıyı kapatıp..." Baro Başkanı Gürcün Sıla Bebek'e dair kan donduran detayları açıkladı: "Kapıyı kapatıp..."
Baro Başkanı Eren Narin cinayetindeki son durumu aktardı Baro Başkanı Eren Narin cinayetindeki son durumu aktardı