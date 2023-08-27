TSK sınırlarda göz açtırmıyor! Pervin Buldan'ın yiğeni yakalandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın eşinin yeğeni kaçak yollarla sınırdan geçmeye çalışırken yakalandı.

PERVİN BULDAN'IN YİĞENİ PKK/KCK ÜYESİ

Hişyar Buldan isimli şahsın terör örgütü PKK'ya üyelikten dosyası bulunduğu tespit edildi.Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini aralıksız sürdüren Mehmetçik, önceki gün Yunanistan'dan Türkiye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Yakalanan o PKK'lı teröristin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'ın yeğeni, Hakkari nüfusuna kayıtlı Hişyar Buldan olduğu bilgisine ulaştı. Hişyar Buldan'ın PKK'ya üyelikten dosyası bulunuyor.

KANDİL'E BAĞLILAR

Geçen yıl HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği fotoğraflar HDP-PKK yakınlığını gözler önüne sermiş, halkta büyük öfkeye yol açmıştı. O dönem yapılan araştırmalarda HDP sıralarında oturan 17 milletvekilinin Güzel gibi terör örgütü üyeleriyle kan bağı ortaya çıkmıştı.

SINIRLARDA TSK 413 TERÖRİST YAKALADI

Sabah'ın haberine göre son olarak HDP Eş Genel Başkanı Van Milletvekili Pervin Buldan'ın eşinin yeğeni terörist Hişyar Buldan hudut kartallarının dikkati sayesinde Türk adaletine teslim edildi. Alınan önlemler ve personelin özverili çalışması sonucu yıl içinde hudutlarda 272'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 413 terör örgütü üyesi yakalandı.

Kaynak: a haber