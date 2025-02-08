TSK’dan Barış Pınarı Bölgesinde operasyon: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde düzenlediği operasyonla 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TSK’dan Barış Pınarı Bölgesinde operasyon: 13 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde düzenlediği operasyonla 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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