TSK'dan büyük operasyon: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TSK'dan büyük operasyon: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" ifadeleri yer aldı. TSK, bölgedeki terör tehdidine karşı kararlı operasyonlarına devam ediyor.

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