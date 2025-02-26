TSK'dan büyük operasyon: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" ifadeleri yer aldı. TSK, bölgedeki terör tehdidine karşı kararlı operasyonlarına devam ediyor.