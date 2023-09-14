TSK'yı hedef alan CHP milletvekiline nöbet tutan ailelerden tepki

TSK'yı hedef alan Diyarbakır CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na nöbetteki ailelerden tokat gibi yanıt geldi. Kaçırılan çocukları için eylemde olan anne ve babalar, Tanrıkulu'nun Meclis'te olmasına tepkili.

TSK'YI HEDEF ALAN CHP MİLLETVEKİLİNE NÖBET TUTAN AİLELERDEN TEPKİ

Aileler, Mehmetçik'e minnettar. Askere iftira atan Tanrıkulu amacına ulaşamadı, kendisine dört bir kesimden tepki yağdı. Güvenlik güçleri sayesinde çocuklarına kavuşacaklarını günü bekleyen aileler, TSK'nın yanındayız mesajı verdi.