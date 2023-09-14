İYİ Parti'den CHP'ye ittifak yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim çıkışına İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yanıt geldi.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE İTTİFAK YANITI

Kılıçdaroğlu ise İyi Parti cephesinden gelen bu dönütü saygıyla karşıladıklarını, ittifakın zaten seçimden sonra bittiğini belirtti. Öte yandan CHP içindeki genel başkanlık yarışına, Özgür Özel'den sonra bir isim daha katıldı. Örsan Öymen de cuma günü CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacak.Öymen'in de adaylık yarışına katılması bekleniyor.