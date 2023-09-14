İYİ Parti'den CHP'ye ittifak yanıtı
Yerel seçim sürecinde ittifak atağına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İyi Parti'den yanıt geldi. Parti sözcüsü Kürşad Zorlu İyi Parti'nin 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini söyledi. Öte yandan, CHP içinde genel başkanlık tartışmalarında bir isim daha adaylık için çıkış yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim çıkışına İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yanıt geldi.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE İTTİFAK YANITI
Kılıçdaroğlu ise İyi Parti cephesinden gelen bu dönütü saygıyla karşıladıklarını, ittifakın zaten seçimden sonra bittiğini belirtti. Öte yandan CHP içindeki genel başkanlık yarışına, Özgür Özel'den sonra bir isim daha katıldı. Örsan Öymen de cuma günü CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacak.Öymen'in de adaylık yarışına katılması bekleniyor.
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