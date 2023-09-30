Tunç Soyer Bunu da Yaptı! HDP/PKK Dostu İsimlere İzmir'in 100 Yıllık Külliyatı Emanet Edildi

KHK ile memurluktan çıkarılanlara kucak açan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100. Yılı için hazırlanan külliyat için KHK’lıları görevlendirdiği ortaya çıktı. KHK’lı Melek Göregenli ve Ayşen Uysal 10 ciltlik “Geçmişten Günümüze Kurtuluşun 100. Yılında İzmir” çalışmanın editörlüğünü yaptı.

İzmir Belediyesi KHK'lılara Sahip Çıktı

HDP/PKK bağı nedeniyle devlet memurluğu görevlerine son verilen Melek Göregenli ve Ayşen Uysal İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan Grand Plaza A.Ş.’de üst düzey yöneticilik görevleri yapıyor. 2017’de KHK ile kamudan atılan isimleri başkan Tunç Soyer, 2020’de belediye şirketine yönetici olarak atadı. Göregenli ve Uysal’ın yanı sıra KHK’lı Nilgün Toker Kılınç da aynı şirketin yöneticiliğini yapıyor.

KHK'lılara "Cumhuriyet'in 100. Yılında İzmir" Yazdırılıyor

HDP/PKK ile dostlukları ile nam salan eski akademisyen Melek Göregenli, “İzmir, Şehir, Kimlik, Bellek” adlı cildin, HDP’ye oy çağrısı yapan Aysen Uysal ise “Toplumsal Hareketler” cildinin editörlüğünü yaptı. “Geçmişten Günümüze Kurtuluşun “Geçmişten Günümüze Kurtuluşun 100. yılında İzmir” kitap dizisini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kamuoyuna tanıttı. Tanıtıma KHK’lı Göregenli de katıldı.

PKK Operasyonlarına Karşı "Akademisyenler Bildirisini" İmzaladılar

İzmir’in 100 yılı kitaplarına editörlük yapan iki KHK’lı isimin Türk Ordusunun PKK’ya yönelik operasyonuna karşı yazılan “akademisyenler bildirisi”nde de imzaları bulunuyor. KHK’lı Ayşen Uysal, 4 yıldır Paris’te bir üniversitede misafir akademisyen olarak görev yapmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketindeki yöneticiliği devam ediyor.