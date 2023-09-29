İYİ Parti'nin CHP'den Seçim İsteği

CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçim pazarlığı gündemde. 81 ilde kendi adayları ile seçime gideceğini açıklayan İYİ Parti, CHP’ye "10 büyükşehirde aday çıkarmayın" teklifinde bulundu.

İYİ Parti'nin CHP'den Seçim İsteği

İttifak dağıldı, pazarlıklar ise sürüyor. Yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile katılacağını ilan eden İYİ Parti, yeni bir adım attı.

CHP ile yolları ayıran İYİ Parti, 10 büyükşehir için bir teklif sundu. Teklif sosyal medyadan yapıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, CHP’den, 10 büyükşehirden aday çıkarmamasını istedi.

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