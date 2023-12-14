Tunç Soyer KHK'lılarla Omuz Omuza

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KHK’lıların eylemine katıldı. Tunç Soyer, KHK’lıların sonuna kadar yanında olacağının sözünü verdi.

Tunç Soyer KHK'lılarla Omuz Omuza

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamudan PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle atılan KHK’lılara sahip çıktı.

Yeniden adaylığının CHP'de tartışmalı olduğu bir dönemde Soyer, KESK’in KHK’lılar eylemine katıldı. Kamudan atılanlarla omuz omuza yürüyen CHP’li Tunç Soyer, her zaman KHK’lıların yanında olacağını söyledi.

Tunç Soyer, 2019 yerel seçiminde de “Biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız” vaadinde bulunmuştu. Soyer vaadini KHK’lıları şirketlere yönetici atayarak hayata geçirdi.

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