Tunç Soyer'i Üzen Anket: Yüzde 64 'Oy Vermem' Diyor

Arada Survey'in yaptığı araştırmada "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tekrar aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna "Tunç Soyer'e oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 64 olarak açıklandı.

Tunç Soyer'i Üzen Anket: Yüzde 64 'Oy Vermem' Diyor
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,Yerel seçimler yaklaşırken araştırma şirketleri de seçmenin nabzını tutmak üzere anketlerine başladı.

Areda Survey araştırma şirketinin İzmirli seçmenler üzerinde yaptığı araştırmada "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tekrar aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna yanıt arandı.

Yapılan anketin sonucu ise kentteki belediyecilikte sürekli eleştiri oklarının hedefi haline gelen Tunç Soyer'i kızdıracak türden.

Yüzde 64 'Oy Vermem' Diyor

İzmir’de "Tunç Soyer’e oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 36; "Tunç Soyer oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 64 çıktı. "Kararsızım" diyenlerin oranı ise yüzde 9.

Tunç Soyer'i Üzen Anket: Yüzde 64 'Oy Vermem' Diyor - Resim : 1

'İzmir Belediyecilik Açısından Çok Şanssız Bir Şehir'

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Uğur Dündar ise, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada İzmir'in belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

İzmir maalesef belediyecilik açısından da çok şansız bir şehir. Kıyı şeridini, Alsancak'ı, Konak'ı çıkardığınız zaman arka semtleri çok ihmal edilmiş. Bugün genç bir belediye başkanı tümden kentsel değişime başlasa belki yaşamı boyunca belediye başkanı seçilmiş olsa dahi bitiremeyeceği kadar ağır bir tablo söz konusu.
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