Tunceli'de eylem ve etkinlik yapılması 10 gün süreyle yasaklandı

Tunceli Valiliği, il genelinde düzenlenmesi planlanan tüm eylem ve etkinliklerin 10 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Tunceli'de eylem ve etkinlik yapılması 10 gün süreyle yasaklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Valilikten yapılan duyuruda, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbirin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, Valilik ve kaymakamlık izni dışında herhangi bir açık veya kapalı alan etkinliğine izin verilmeyeceği ifade edildi. Şu ifadelere yer verildi:

"İl genelinde yapılmak istenen toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma ve afiş asma gibi her türlü faaliyet, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 10 gün süreyle yasaklanmıştır. Yasaklama, jandarma bölgesi dahil tüm il ve ilçe sınırlarını kapsamakta olup, 1 Aralık saat 23.59'a kadar geçerli olacaktır."

Yasak kararının, huzur ve güvenliğin korunması amacıyla alındığı vurgulandı.

Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret ettiTürkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret ettiKültür Sanat

Kaynak: Anadolu Ajansı

tunceli
Günün Manşetleri
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
"3. Dünya Savaşı şimdiden başladı"
Kadına yönelik şiddet ve medya
Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atandı
Polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme
Gri kategoride aranırken yakalanan terörist tutuklandı
Irak'ın Kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Peskov açıkladı
CKD gündüz kuşağı anketinin sonuçlarını açıkladı!
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri işbirliğiyle tatbikat
Çok Okunanlar
Park halindeki araca silahlı saldırı Park halindeki araca silahlı saldırı
Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı
Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti
ASELSAN ile Savunma Sanayii arasında iki imza ASELSAN ile Savunma Sanayii arasında iki imza
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu