Tunceli'de eylem ve etkinlik yapılması 10 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan duyuruda, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbirin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, Valilik ve kaymakamlık izni dışında herhangi bir açık veya kapalı alan etkinliğine izin verilmeyeceği ifade edildi. Şu ifadelere yer verildi:

"İl genelinde yapılmak istenen toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma ve afiş asma gibi her türlü faaliyet, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 10 gün süreyle yasaklanmıştır. Yasaklama, jandarma bölgesi dahil tüm il ve ilçe sınırlarını kapsamakta olup, 1 Aralık saat 23.59'a kadar geçerli olacaktır."

Yasak kararının, huzur ve güvenliğin korunması amacıyla alındığı vurgulandı.