Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,05 artışla 6 milyon 249 bin 998 kişiyle Rusya ilk sırada yer aldı. Onu, yüzde 6,43 artış ve 6 milyon 83 bin 421 kişiyle Almanya, yüzde 16,98 artış ve 4 milyon 209 bin 967 kişiyle İngiltere takip etti. İran ve Bulgaristan ise en çok turist gönderen diğer ülkeler oldu.

Ekim ayında ise Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,25 artarak 5 milyon 448 bin 459’a yükseldi. Bu ayda, Almanya yüzde 7,59 artış ve 925 bin 928 ziyaretçiyle birinci sırada yer alırken, Rusya yüzde 15,53 artış ve 776 bin 618 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise yüzde 20,19 artış ve 530 bin 586 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. İran ve Bulgaristan da ilk sıralardaki yerini korudu.