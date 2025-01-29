Turizmde büyük kriz! Kartalkaya felaketinin ardından oteller bir bir mühürleniyor

21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın, ülkede büyük yankı uyandırdı. Yangının ardından otel güvenliği ve denetim süreçleri tartışma konusu olurken, Turizm Bakanlığı ve belediyeler harekete geçti. Türkiye genelinde başlatılan sıkı denetimler sonucunda birçok otelin yangın güvenliği, ruhsat ve belge eksiklikleri nedeniyle faaliyetleri durduruldu.

YANGININ ARDINDAN ALARM ZİLLERİ ÇALDI

Yetkililer, özellikle yangın güvenliği konusunda eksiklikleri bulunan otellere göz açtırmıyor. Acil çıkış kapılarının yetersiz olması, yangın alarmlarının çalışmaması ve yangın merdivenlerinin standartlara uygun olmaması gibi nedenlerle çok sayıda işletmeye mühür vuruldu.

İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok turizm bölgesinde sıkı denetimler yapılırken, eksiklikleri tespit edilen oteller bir bir mühürlenmeye başladı. İstanbul’da Üsküdar ve Kadıköy bölgesinde bulunan bazı oteller, ruhsatsız işletildiği veya eksik belgelerinin olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

Otelciler ve turizm sektörü temsilcileri denetimlerin gerekliliğini kabul etmekle birlikte, bazı otellerin eksiklerini gidermesi için süre tanınmadan mühürlenmesine tepki gösteriyor. İstanbul'da otel işleten bir turizmci, “Bu denetimlerin yapılması kesinlikle gerekli ama ani kapatma kararları sektöre büyük zarar verir. Eksikliklerimizi tamamlamamız için bize makul bir süre verilmesi gerekiyor.” dedi.