Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uçuştan sonra uzaya çıkarken söylediği sözler gündem oldu. Uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı "İstikbal Göklerdedir" sözlerini söyleyip ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e selam yolladı. O anlar işte böyle kameraya yansıdı.

'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR'

Türk astoronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü işte bu oldu: