Türk dünyasına enerji köprüsü: Iğdır-Nahçıvan doğal gaz hattı açıldı!

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik enerji iş birliği kapsamında hayata geçirilen Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, bugün düzenlenen törenle resmen faaliyete geçti. Hattın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birlikte gerçekleştirdi.

Haber Global'e göre, yaklaşık 500 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olan boru hattı, Nahçıvan’ın enerji arz güvenliğini sağlayarak bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek.

85 KİLOMETRELİK BORU HATTI TAMAMLANDI

Aralık 2020’de Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan iyi niyet anlaşması doğrultusunda başlatılan proje, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alarak Iğdır’dan Nahçıvan’a uzanıyor. 85 kilometrelik bu yeni boru hattı, Nahçıvan’ın doğal gaz ihtiyacını %100 Türkiye’den karşılamasını mümkün kılacak.

Proje, aynı zamanda Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi büyük enerji yatırımlarının ardından, Türkiye ile Azerbaycan’ın ortak inşa ettiği üçüncü büyük doğal gaz boru hattı olma özelliğini taşıyor.

"TÜRK KAPISI" GÜÇLENİYOR

Nahçıvan, coğrafi konumu nedeniyle uzun yıllar doğrudan Azerbaycan’dan enerji tedarikinde zorluklar yaşamıştı. Yeni doğal gaz boru hattı sayesinde Nahçıvan’ın Türk dünyasına açılan kapısı olarak konumunun daha da güçleneceği belirtiliyor.