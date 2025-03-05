Sivasspor’da büyük dönüş: Rıza Çalımbay yeniden göreve geldi!

Net Global Sivasspor, teknik direktörlük görevine bir kez daha Rıza Çalımbay'ı getirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivasspor’da büyük dönüş: Rıza Çalımbay yeniden göreve geldi!
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Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Rıza Çalımbay’ın Sivasspor için yalnızca bir teknik direktör değil, aynı zamanda kulübün kimliğiyle özdeşleşmiş bir figür olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür." 

YUVANA HOŞ GELDİN MESAJI

Rıza Çalımbay, Sivasspor'da daha önce iki farklı dönemde toplamda 7,5 yıl görev yaptı. Bu süreçte kırmızı-beyazlı ekibi Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde zirveye oynayan bir takım haline getirdi. Çalımbay yönetiminde Sivasspor, üç sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi ve 2022 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak tarih yazdı.

Kulüp açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Takımımızı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda sayısız başarıya taşımıştır. Onun liderliğinde elde ettiğimiz 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı ve 2022 yılında kazandığımız tarihi Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligdeki başarılarımız taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştı. Sivasspor Kulübü olarak, Rıza Çalımbay'ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımımızın yeniden başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyoruz. Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay'a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz. Yuvana hoş geldin Rıza Çalımbay."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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