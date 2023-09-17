Türk Gençliği Saraçhane'den seslendi: "LGBT Dayatmasına geçit yok"

Büyük Aile Platformu'nun çağrısıyla İstanbul'da Saraçhane'de buluşan aileler, emperyalizmin ideolojik saldırısı olan LGBT Propagandası'nın yasaklanmasını istedi. Büyük Aile Mitingi'ne siyasi partilerden bir tek Vatan Partisi kitlesel olarak katıldı.

Mitingde Büyük Aile Platformu'nda yer alan Türkiye Gençlik Birliği adına Hilal Aydın konuşma yaptı. Aydın konuşmasında, şunları ifade etti:

- Dün gökkuşağımızı çalanlar, bugün insanlık onurumuzu çalamayacaklar. Aile ocağımıza da sancağımıza da el uzatamayacaklar…İzin vermeyeceğiz…

Emperyalizmin gençliği kimliksizleştirme, ailemizi dağıtma planlarına, LGBT dayatmasına karşı insanlığımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz.



Türk milletinin geleceğini karartma projesine geçit vermeyeceğiz!#BüyükAileBuluşması | @BAPlatformu pic.twitter.com/4ST0LaKl0C — TGB (@genclikbirligi) September 17, 2023

İşte Türkiye Gençlik Birliği'nin Büyük Aile Mitingi'nde LGBT propagandasına karşı mesajı:

Bugün burada ülkemizin dört bir yanından ve farklı dünya görüşlerinden yüzlerce sivil toplum kuruluşunun inisiyatifi ile kurulan Büyük Aile Platformu olarak huzurunuzdayız. Bu STK’lar geçtiğimiz yıl 18 Eylül’de gerçekleştirilen Büyük Aile Buluşması’na da öncülük etmişti.

KUVAY-I MİLLİYE RUHUYLA BİR ARADAYIZ

- O gün Saraçhane’den Beyazıt’a kesintisiz akan, meydanlara sığmayan on binlerin sessiz çığlığı tüm yurda yayıldı. Bir yıl içerisinde mücadelemize destek çığ gibi büyüdü ve Büyük Aile Platformu kuruldu. Maalesef bu zaman zarfında sosyal medya ve dijital platformlarda fitili ateşlenen LGBT Propagandası ve Dayatması yangını da katlanarak her yanı sardı. Bu öyle bir yangın ki; kapınıza geldiğinde sizin inancınıza, yaşam tarzınıza, siyasi görüşünüze bakmadan yakıp geçecek. Dolayısıyla bugün hep birlikte bu propaganda ve dayatmaya karşı mücadele etmek zorundayız. Nitekim Büyük Aile Platformu da bu düşünce üzerine farklı dünya görüşlerinin aynı hassasiyetle bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Ortak değerlerimiz olan -çocuklarımızı, ailemizi, insanlık onurunu- bu yangından kurtarmak, zihinlerin ve bedenlerin işgaline mani olmak için Kuvâ-yi Milliye ruhu ile bir araya geldik .

LGBT DAYATMASI EN ÇOK KADINLARI TEHDİT EDİYOR

- Bu dayatmaya “Dur!” diyen herkesi nefret söyleminde bulunmak ile damgalamaya çalışan LGBT lobisi; her türlü dini, milli, kültürel, ailevi değerlere hakaretler savuruyor. Tüm bu değerleri ayaklar altına almaya kasteden ve cinsiyetsiz bir dünya oluşturmak için uydurulan “toplumsal cinsiyet” ideolojisini ise “kadın hakları ve eşitlik” kılıfında sunarak LGBT Propagandasını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu dayatmanın öncelikli mağdurları arasına çocuklar ile gençlerden sonra maalesef şimdi kadınlar da dahil oldu. LGBT hareketi, kadınlara tutunarak meşruiyet alanını genişletmeye çalışırken, bu agresif marjinal akımın ortaya çıkardığı sonuçlar spordan gündelik hayata uzanan pek çok alanda kadınların haklarını tehdit ediyor.

DAYATMAYA KARŞI YASAL TEDBİRLER ALINMALI

- LGBT lobisinin bireysel hak ve özgürlükler arkasına saklanarak Batı ülkelerinde pedofiliye alan açma çabaları da tehlikenin vahametini artırıyor. Anaokulu çağındaki çocukların malum propaganda ile cinsiyet karmaşasına düşürülmesi ve sözde uzmanlar eliyle bu karmaşaya düşen çocukların cinsiyetlerinin değiştirilmesi, anne-babaları isyan noktasına getirdi. ABD’de bazı eyaletler tehlikenin farkına vararak malum lobinin faaliyetlerine karşı ailelerin beklentilerini karşılamaya dönük yasal düzenlemeler yapıyor. Benzer tedbirleri alan ülkelerin sayısı da her geçen gün artıyor. Ülkemiz de acilen bu yasal tedbirleri alarak hayata geçirmelidir.

HEM SİLAHLI HEM İDEOLOJİK SALDIRI

- Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de; ülkemizi parçalamayı hedefleyen, on binlerce insanımızı katleden, eli kanlı terör örgütlerine her türlü silah desteğini sağlayan yabancı devletlerin, aynı zamanda LGBT Propagandası’nın da en önde gelen finansörleri ve destekçileri olduğu gerçeğidir. Nice annenin evladını dağa kaçıran, nice gencimizi uyuşturucularla zehirleyen terör örgütlerinin ve onların destekçisi yabancı ülkelerin ve kuruluşların, malum paçavrayı binalarına, konsolosluklarına asması nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzun en açık göstergesidir. Dün dağa kaçırdıkları gençleri, bugün sosyal medyanın karanlık arka sokaklarında sapkın ideolojilerinin militanı haline getiriyorlar.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI