TÜRK-İŞ’ten Polonez işçilerine destek: “Haklarınızı alana kadar yanınızdayız”

Türkiye'nin en büyük işçi Konfederasyonu TÜRK-İŞ, Polonez işçileriyle birlikte iş verene bir kez daha mücadelelerinde kararlılık mesajı verdi. Emekçilerle bir araya gelen TÜRK-İŞ İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Yardımcısı Halil Faki Erdal: "Polonez işçilerinin sorunu çözülene kadar mücadele edeceğiz"

Barış Dikmen Barış Dikmen
TÜRK-İŞ’ten Polonez işçilerine destek: “Haklarınızı alana kadar yanınızdayız”
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Çatalca Adliyesi önünde açlık grevinde olan Polonez işçilerini TÜRK-İŞ Genel Merkezi ve TÜRK-İŞ üyesi sendikalar ziyaret etti.

Konfederasyon adına açıklamayı yapan TÜRK-İŞ Birinci Bölge Temsilcisi Halil Faki Erdal, Türkiye'deki bütün emek dostlarını Polonez işçilerinin mücadelesine destek olmaya davet etti.

"Sadece sendikalı oldukları için anayasal haklarını kullandıkları için bu kardeşlerimizi kapı dışarı attılar. 12 yıl, 14 yıl, 16 yıl çalışan insanlar var. Bu insanlar ne yaptı? Çatalca halkına da sesleniyorum. Sizin bu insanlara herkesten çok sahip çıkmanız gerekiyor."

Türkiye’de sendikalaşma oranının dünya ile karşılaştırıldığında düşük olduğunu vurgulayan Erdal, bunun kabul edilemez olduğuna işaret etti. Erdal, "bir işyerinde işçiler sendikaya üye olunduğunda ne yazık ki hemen kapı dışarı ediliyor” dedi:

"Biz sendikalar olarak çalıştığınız fabrikalarınızda, bürolarda, örgütlü olduğumuz her yerde sadece şunu düşündük: Alın terimizle çalıştığımız bu yerleri, ekmeğimizi kazandığımız yerleri namus bildik. Başka da hiçbir şey yapmadık. Bu ülkenin en zor gününde emek sınıfı Türkiye’nin her yerinde çalıştı."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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