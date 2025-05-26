Türk Kızılay'dan üretim hamlesi

Türk Kızılay’ın ilk kadın Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, kurumun gelecek dönem hedeflerini anlattı.

"İlk başkanımız da Mustafa Kemal Atatürk. Kızılay ismini veren de Mustafa Kemal Atatürk. Diyor ki madem siz bu yardımları yapacaksınız, bir geliriniz olması lazım diyor ve Afyon'daki maden suyu kaynağını veriyor Kızılay'a."

Aralarında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın da olduğu medya temsilcileriyle bir araya gelen Yılmaz, kritik sağlık ihtiyaçlarında dışa bağımlılığı azaltacak adımları anlattı.

“Kan torbasını biz şu anda yurtdışından, Fransa'dan alıyoruz. Yarın Allah korusun başka bir kriz olsa bir nedenle ve biz kan torbasını alamaz hale gelsek Kızılay olarak, Türkiye'deki sağlık sisteminin durması anlamına geliyor. O nedenle sessiz sedasız attık temelimizi Silivri'de. Gelecek senenin içinde kan torbalarımızın tamamını kendimizin ürettiği bir yöne evrilmeye çalışıyoruz..."

Türk Kızılay’ın Etimesgut yerleşkesinde konuşan Yılmaz, kandan elde edilen yaşamsal ilaçları üreteceklerini açıkladı.

“İkinci yoluna girmiş projemiz ise kandan elde edeceğimiz kritik ilaçlar. Bu çok ileri teknoloji gerektiren bir yöntem ve şu anda sadece dokuz ülkede var dünya genelinde. Bu dokuz ülke başka ülkelerden ya da kendi ülkesinden toplayıp ilaca çevirip çok pahalı bir şekilde bu ilaçları satıyor... Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bu son derece yaşamsal, ulaşılamadığı zaman hayati risk teşkil eden bu plazma fraksiyonasyonu tesisini Türkiye'ye kuruyoruz..."

6 Şubat depremleri sırasındaki Çadır satışı çok tartışılmıştı. Türk Kızılay Başkanı böyle bir olay yaşanmaması için tedbir aldıklarını söyledi.