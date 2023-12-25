Türk Ordusuna Hakarete Özgürlük Yok!

Türk ordusuna hakaret eden, halkı kin ve nefrete sürükleyen eylemler içinde olan 5 kişi gözaltına alındı, 57 sosyal medya hesabı da incelemeye alındı.

İstanbul Bakırköy’de yapılan sokak röportajında "Türk ordusu teröristtir" diyen kişilerin yakalanması için harekete geçildi.

Adresleri tespit edilen 4 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan hesapları incelemeye aldı.

İnceleme neticesinde harekete geçen güvenlik güçleri, hakaret içerikli paylaşım yapan 1 kişi Antalya'da gözaltına aldı.

Güvenlik güçlerinin 57 sosyal medya hesabı hakkında da yasal incelemeleri sürdürdüğü belirtildi.

Operasyonları duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.