Türk Tarih Kurumu, 6 bin elektronik dergi ve kitap ücretsiz erişime açtı

Türk Tarih Kurumu (TTK), kütüphane koleksiyonlarında yer alan 6 bin elektronik dergi ve kitabı, uzaktan erişime açtığını duyurdu. TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, bu hizmetin okuyuculara sunulmasının ardından, kitapları indirip kullanabileceklerini belirtti.

Özgen, özellikle uzaktan erişim sağlanması ile okuyucuların ve araştırmacıların, TTK'nın geniş koleksiyonundaki kaynaklara daha rahat erişebileceğine vurgu yaptı. Ayrıca, kütüphaneye abone olan kullanıcıların bu hizmetten ücretsiz faydalanabileceği açıklandı.

GEÇEN YILDAN BU YANA YAPILAN GELİŞMELER

Özgen, geçen yıl koleksiyonlarındaki 16 bin nadir eseri ve 2 bin 200 el yazmasını da uzaktan erişime sunduklarını ifade etti. Geçen yıl, TTK Kütüphanesi’nin kataloglarında yer alan 170 bin pozluk süreli yayını da okuyucuların erişimine açmıştı. Bu çalışmalar, TTK’nın dijitalleşme ve erişim kolaylığı sağlama yolundaki adımlarının örneklerinden yalnızca birkaçı.

TTK Kütüphanesi, kullanıcıların daha geniş bir kaynağa erişimini sağlamak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Özgen, kütüphanenin abone olduğu 3 yeni veri tabanını da okuyucuların hizmetine sunduklarını açıkladı. Bu veri tabanları arasında Brill Online Journals Collection ve Indeks Islamicus gibi büyük kaynaklar yer alıyor. Bu veri tabanları, özellikle sosyal ve beşeri bilimler ile İslam dünyası üzerine yapılan araştırmalara ışık tutuyor.

YÜZ BİNLERCE KAYNAK ERİŞİME AÇILDI

TTK Kütüphanesi, veri tabanı üyeliklerini yenileyerek yüz binlerce kaynağı araştırmacıların kullanımına sundu. Kullanıcılar, 17 bin nadir eser, yazma eser, süreli yayınlar, haritalar ve rölöveler gibi birçok önemli kaynağa dijital ortamda ulaşabiliyor.

Kütüphane, araştırmalar için büyük kolaylık sağlayan bu dijital kaynakları, Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden erişilebilir kılmakta. Ayrıca, 3 milyon 100 bin dijital görüntü de kullanıcıların araştırmalarına sunuluyor.