Türkiye, dünya pazarında makarna devi! Türk makarnası kendi ülkesinde ne kadar tüketiliyor?

Türkiye, her sınıftan insanın mutfağına giren makarnanın önemli üretim üslerinden biri olarak öne çıkıyor. Dünyada en çok makarna ihracatını yapan ülke İtalya'dan sonra Türkiye geliyor. Ancak yurt içi makarna tüketiminde 9'uncu sıradayız. Üreticiler kişi başına 7 - 8 kilogram olan tüketimin artması gerektiğini düşünüyor. Kimi zaman yoksul sofralarının temel gıdası, kimi zaman da lüks restoranların soslarla çeşitlendirdiği seçkin lezzeti... Öğrenci mutfaklarının da gözdesi...

1980'deki Gümrük Birliği Anlaşması nedeniyle, Amerika ve Avrupa Birliği, Türkiye'ye kota uyguluyor. Bu kota olmasa Türkiye makarna ihracatında dünya birinciliğine yükselecek.

Türkiye, yıllık ürettiği 3 milyon ton makarnanın büyük kısmını ihraç ediyor. Türkiye, dünya pazarında makarna devi İtalya'dan sonra geliyor.

Peki, Türk makarnası kendi ülkesinde ne kadar tüketiliyor? Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, bu soruya yanıt verdi. Göymen, halkı makarna tüketmeye çağırdı.

Aslında masum bir ürün. Çünkü herhangi bir katkı maddesi yok. Ülkemizde tüketilen ürünlerde sadece duru buğday irmiğini suyla karıştırıp şekillendirip teknolojik bir şekilde kurutuyorsunuz yine teknolojik bir şekilde paketleyip pazarlıyorsunuz. 1,5 milyon ton ihracat gerçekleştiriyoruz ve İtalya’ dan sonra dünyanın en büyük ihracatçı durumundayız. Güney Amerika, Venezuella, japonya, Somali ülkelerini saymakla mümkün ve bunun dışında toplam 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu iki büyük ithalatçı olmadan bir buçuk tonla aslında avrupa birliği dışında dünyada biz birinciyiz.Türk makarnasının aslında ilk kotası 10 bin tondu hatta ilk 5 bin ton, 10 bin ton sonra 20 bin ton yaklaşık 10 yıldan beride 20 bin ton olarak gidiyor. Ülkemiz her ne kadar dünyada ikinci ihracatçı olsa da, makarna tüketimine geldiğinde 9. sırada kişi başına 7-8 kg tüketim söz konusu. Türkiye 9. Sırada. Kişi başına 7.1 kg,8 kg bir tüketim söz konusu. Normalde makarna şişmanlatır diye bir önyargı var ama değil. Bu tam tersi bir diyet haline geldi. Masum bir gıda maddesi ve tüketiminin arttırılması gerekiyor.