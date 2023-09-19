Türkiye Gaziler Günü için kenetlendi

Gazilerimiz, "can verilir ancak bir karış toprak verilmez" kararlığıyla göğüslerini vatana siper etti. Türkiye, Gaziler Gününde o fedailer için kenetlendi.

TÜRKİYE GAZİLER GÜNÜ İÇİN KENETLENDİ

Ankara'da törenlerin adresi, Anıtkabir oldu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı. Yurtta ise düzenlenen törenlerde de çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı, yurt genelinde en gür sesle okundu. Yapılan tüm konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.



Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medyada yayınladığı mesajla Gaziler Gününü kutladı. Milli Savunma Bakanlığı da Gaziler Gün dolayısıyla video paylaştı. Paylaşımda, “Sevdamız Vatan” diyen tüm kahraman Gazilerimize ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, rahmet ve minnetle…" ifadeleri kullanıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Gaziler Günü mesajında da ; "Gaziler Yaşayan Anıtlardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmetle, hayattaki Gazilerimizi saygıyla anıyoruz." denildi.