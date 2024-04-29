Türkiye Gençlik Birliği 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyecek!

Türk gençliği 19 Mayıs’ta emperyalizme meydan okuyacak.

"Milli devletimize sahip çıkmak bugün Türk gençliğinin en önemli sorumluluğudur. Milli devletimizi İstiklal Savaşı'yla kurduk ve Türk devrimi ile taçlandırdık. Emperyalizm destekli bölücülüğe ve ABD güdümlü tarikatçılığa karşı gençliğin sözünü söyleme zamanıdır."

TGB 19 MAYIS'TA ANITKABİR'E YÜRÜYECEK

Türkiye Gençlik Birliği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için beklenen eylem planını ilan etti. TGB’liler "Milli devlete sahip çıkıyoruz" diyerek Anıtkabir’e yürüyecek.

"Terör partisini kapatmayarak onları meclise sokanlar belediyeler verenler, Amerika'yla uyumlu ve tavizkâr politikalar izleyenler, bölücülerle kol kola gezenler hepinize Türk gençliği olarak mesajımız nettir. 19 Mayıs 2024'te Ankara'da saat 2'de Güven Park'tan Anıtkabir'e yürüyeceğiz."

Türk devrimi mirasını sırtlanan binlerce gencin katılacağı yürüyüşün ana sloganının "ABD ve İsrail’e vatanını böldürtme, milli devlete sahip çık" olduğu açıklandı.