Türkiye Gençlik Birliği Blinken'ı Böyle Karşıladı!

Türkiye Gençlik Birliği, Blinken'ın Ankara'ya gelmesi sonrası protesto gerçekleştirdi. TGB'nin gerçekleştirdiği eylemde "Katil Blinken Türkiye'den defol" sloganları atıldı.

Türkiye Gençlik Birliği Blinken'ı Böyle Karşıladı!
Editör: Uğur Çam
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Blinken, Türkiye'ye geldi. ABD'nin kanlı eylemlerinin temsilcisi, Türkiye Gençlik Birliği tarafından protesto edildi. Blinken'ın bulunduğu binaya yürümek isteyen TGB'li gençlere çevik kuvvet polisleri müdahale etti. TGB üyeleri "Katil Blinken Türkiye'den defol" sloganları attı. O anları Ulusal Muhabiri Cemre Nilsu Çatakoğlu anbean canlı yayında aktardı. 

Türkiye Gençlik Birliği'nden Blinken'a Protesto

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, "Masumların katili, Filistinlilerin katili, Mehmetçik'in katili Antony Blinken'a burada bir karşılama yaptık. Türk Gençliği var oldukça emperyalistlere geçit yok. Bunu herkes bilsin. Blinken'ı Amerika'ya kovalıyoruz. Katil Blinken Amerika'ya... Katil Blinken Türkiye'den defol" ifadelerini kullandı. Çevik kuvvet polisleri Çetin'in konuşmasının hemen ardından Türkiye Gençlik Birliği üyelerine yeniden müdahale etti. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ve çevik kuvvet polisi arasında arbede çıktı. Gençler, ellerinde Filistin ve Türkiye bayraklarıyla protestosuna devam etti. "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" sloganları atıldı.

Samet Kunt Açıklama Yaptı

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, Ulusal mikrofonlarına konuştu. Kunt, "Katil Blinken'ı, Amerikan emperyalizminin baş temsilcisi, Türkiye'nin düşmanı, Filistin'in düşmanı Blinken'ı böyle karşıladık. Blinken böyle karşılanır. Blinken'ı böyle karşılayacaksınız, Amerikan üslerine el koyacaksınız, Suriye'nin kuzeyinde onların İkinci İsrail planlarını yerle bir edeceksiniz. İşte onlara en büyük cevap bu şekilde verilir. Türkiye'nin bir namusu var. Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi bu namusu temsil ediyor" ifadelerini kullandı. 

TGB Üyeleri Yürüyüşe Başladı

Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, polisin müdahalesi ardından Türkiye ve Filistin bayraklarıyla yürüşüne devam etti. Yürüyüş devam ederken TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin Ulusal mikrofonlarına konuştu. Çetin, "Mehmetçik'in, mazlumların katili, Filistinlilerin katili, tüm dünya halklarının düşmanı Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinde yakaladık. Hiçbir yerde bizden kaçamazlar. Bizim topraklarımıza her adım attıklarında karşılarında Türk gençliğini bulacaklar. Nereye gitseler peşlerindeyiz. Çuvallarımızla, bayraklarımızla peşlerindeyiz. Onları hiçbir yerde rahat bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Blinken'ı Protesto Eden TGB'li Gençler Gözaltına Alındı

TGB'li gençler Antony Blinken'ı protesto etmek için Dışişleri Bakanlığı binasına yürümek istemişlerdi. Polis bu yürüyüşe izin vermedi. TGB'li gençler yine de bayraklarıyla, sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdiler. Yürüyüşün ardından eylemi gerçekleştiren gençler gözaltına alındı. 

# türkiye gençlik birliği # Antony Blinken
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