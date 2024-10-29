Türkiye Gençlik Birliği, Galata Köprüsü'ne pankart astı: "2. açılıma geçit yok"

Siyasetteki "açılım süreci" tartışmalarına Türkiye Gençlik Birliği'nden (TGB) dikkati çeken bir tepki geldi. TGB'liler, Galata Köprüsü'ne "2. açılıma geçit yok" yazılı pankart astı.

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Türkiye Gençlik Birliği, Galata Köprüsü'ne pankart astı: "2. açılıma geçit yok"
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Siyasette son dönemde başlayan "yeni açılım süreci" tartışmalarına Türkiye Gençlik Birliği'nden (TGB) dikkati çeken bir tepki geldi.

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da önemli bir eylem gerçekleştirdi.

TGB'liler, Galata Köprüsü'ne "2. açılıma geçit yok" yazılı pankart astı. TGB'nin sosyal medya hesabından pankart asılmasıyla ilgili yapılan paylaşımda, "Teröre taviz yok, 2. açılıma geçit yok" ifadelerine yer verildi.

2 KASIM'DA ANKARA'DA YÜRÜYÜŞ YAPILACAK

Türkiye Gençlik Birliği, 2 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Ankara'da Selanik Caddesi'nde "2. açılıma geçit yok! PKK/DEM Parti kapatılsın" yürüyüşü gerçekleştirecek.

TGB'den yürüyüşle ilgili yapılan açıklamada, "Öcalan'ı Meclis'te konuşturmak isteyen ve Kürtlere yeni devlet vadedenler, ABD'nin 2. İsrail planında buluşuyor! Dün PKK'yla masaya oturulması milletimize kan ve gözyaşından başka bir şey getirmedi. Bugün yeniden tezgahlanan 2. açılıma geçit yok. 2 Kasım'da Ankara'dayız" ifadelerine yer verilmişti.

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