Türkiye-Gürcistan ortak operasyonu: 12 firari yakalandı

Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı 12 şüpheli, Gürcistan’da iki ülke polisinin ortak operasyonuyla yakalandı. Zanlıların cinayet, hırsızlık, gasp ve organize suç örgütü üyeliği gibi ağır suçlardan arandığı bildirildi.

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan 12 kişi, Gürcistan’da gerçekleştirilen ortak operasyonla yakalandı. Operasyon, Türkiye ve Gürcistan içişleri bakanlıklarının koordinasyonunda yürütüldü.

Başkent Tiflis’te düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkez Kriminal Polis Departmanı Müdür Yardımcısı İrakli Dondoladze, operasyonun detaylarını paylaştı. Dondoladze, “Son 24 saat içerisinde Gürcistan genelinde yürütülen polis operasyonu kapsamında, Türk kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde 12 Türk vatandaşı gözaltına alındı” dedi.

Yakalanan zanlıların sekizinin uluslararası arama kararı çıkmadan önce Gürcistan’a giriş yaptığı, dördünün ise yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirtildi.

SUÇLAMALAR ŞOK ETTİ

Şüphelilerin; çocuk da dahil olmak üzere kasten adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, soygun, ağır yaralama, organize suç örgütü kurma ve üyelik, gasp, hırsızlık, yasa dışı silah temini ve taşıma, uyuşturucu ticareti, belgede sahtecilik ve yatırım dolandırıcılığı gibi suçlardan arandığı açıklandı.

Türkiye’ye iade edilme sürecinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, operasyonun hazırlanmasında ve icrasında katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na teşekkür edildi.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkilileri de Gürcistan’a işbirliği için teşekkürlerini iletti.