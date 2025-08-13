Milyarder polo maçında arı yutup öldü: Servet kavgası başladı

İngiltere Prensi William’ın da arkadaşı olan 53 yaşındaki Sunjay Kapur, 12 Haziran’da Surrey kentinde polo oynarken yere yığıldı. Tanıklara göre maç sırasında arı yutan Kapur, kısa süre sonra kalp krizi geçirdi. Resmi raporlarda ölüm nedeni ventriküler hipertrofi ve iskemik kalp hastalığı olarak açıklandı.

ANNESİ ‘ŞÜPHELİ ÖLÜM’ İDDİASINI ORTAYA ATTI

Ekonomim'e göre, Kapur’un babasının kurduğu ve değeri 2,7 milyar sterlini aşan Sona Comstar’da, ölümün ardından yönetim mücadelesi başladı. Şirketin 23 Haziran’da yeni başkan atamasının ardından, Kapur’un annesi Rani Kapur, oğlunun ölümünün “şüpheli ve açıklanamayan koşullarda” gerçekleştiğini öne sürdü.

Rani Kapur, 24 Temmuz’da yönetim kuruluna yazdığı mektupta, şirketin ailenin acısını istismar ederek “mirası gasbetmeye çalıştığını” iddia etti. Baskı altında belgeleri imzalamaya zorlandığını ve banka hesaplarına erişiminin engellendiğini de ileri sürdü.

KIZ KARDEŞİNDEN DESTEK MESAJI

Üç evlilik yapan Kapur’un ikinci eşi Bollywood yıldızı Karisma Kapoor idi ve bu evlilikten iki çocuğu bulunuyordu. 2017’de Priya Sachdev ile evlenen Kapur’un ölümünün ardından kız kardeşi Mandhira Kapur da tartışmaya dahil oldu. Instagram’da annesi ve kardeşiyle çekilmiş eski bir fotoğraf paylaşan Mandhira, “Senin ve babamızın hayalini koruyacağız” sözleriyle annesinin yanında olduğunu açıkladı.

Ailenin avukatı Vaibhav Gaggar, The Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Tüm gelişmeler müvekkilimin söylediklerini doğruluyor. Mirası elinden alınıyor ve kimse ölüm nedenine gerçekten bakmıyor. Bu olayın ardında bir komplo olabilir” ifadelerini kullandı.