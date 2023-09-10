Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı! Yıl sonunda 6 ilde kullanılacak

Ulaşım, ödeme, para transferi ve alışveriş işlemlerini tek bir kartta birleştiren "Türkiye Kart"ın, Konya’daki pilot uygulaması tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi'nde tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkanı sunulduğunu belirtti. Uygulamayı 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi'nin özellikle ulaşım sektörüne önemli bir dönüşüm getireceğini ifade etti.

Yıl sonunda 6 ilde uygulamaya alınacak Türkiye Kart, toplu ulaşımın yanında POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları, vergi, otopark ve taksi ödemeleri ile anlaşmalı iş yerlerinde, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek.

PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme işlemleri de yapılabilecek.