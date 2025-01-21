Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı’ndan Kartalkaya’daki yangınla ilgili açıklama

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’de çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Yangının ardından Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Oto, yangında hayatını kaybedenlerin arasında kayak sporcularının da olduğunu ve bunun tüm Türkiye’yi derinden sarstığını belirtti.

Olayın ardından bölgeye gelen Ali Oto, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini ve 51 kişinin yaralandığını belirtti. Oto, otelde kamp yapan sporcuların da bulunduğu bilgisini vererek, “Antrenörlerle iletişime geçtik. Ankara bölgesinden 3 çocuğumuzun hayatını kaybettiğini duyduk. 30-40 sporcumuz vardı, aileleriyle birlikte tatil için gelmişlerdi. Antrenman yapıyorlarmış” dedi.

Federasyon başkanı, yaşanan felaketin bir tür aile acısı gibi olduğunu ifade ederken, tüm Türkiye’ye başsağlığı diledi. “Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.